Конструктор документов

диплом готовый, уникальный (90 по ап ру) но нужно систематизировать готовый материал, выстраивая параграфы по схеме -понятие, сущностные характеристики,вывод, при этом сократив работу. у меня около 100 стр ,а нужно 70. то есть оставить самое ...