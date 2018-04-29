Отформатировать диплом

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Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт11 заявок190 просмотров
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диплом готовый, уникальный (90 по ап ру) но нужно систематизировать готовый материал, выстраивая параграфы  по схеме -понятие, сущностные характеристики,вывод, при этом сократив работу. у меня около 100 стр ,а нужно 70. то есть оставить самое главное

6 лет назад
nat-taniya
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
2 года назад