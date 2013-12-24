Образование -педагогическое (препод.англ.), высшее юридическое.

ВНИМАНИЕ – РАБОТАЮ ТОЛЬКО ПО ПРЕДОПЛАТЕ. Просьба не писать тем, кто с этим не согласен. Я свое время ценю.

Схема такая -50 % предоплата-выполняю и высылаю половину работы. вторая часть оплаты -пишу следующую часть.Корректировки, согласно ТЗ, принимаю и выполняю бесплатно в течение 3-5 дней после передачи работы.

Любые изменения первоначальных требований к работе( изменение плана, практической части, ВНЕЗАПНОЕ ПОЯВЛЕНИЕ МЕТОДИЧКИ) или корректировки , высланные после указанного срока, выполняются платно ПРИ НАЛИЧИИ свободного времени.

Работы проверяю только на сайте антиплагиат ру. на связи круглосуточно [email protected]