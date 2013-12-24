Образование -педагогическое (препод.англ.), высшее юридическое.
ВНИМАНИЕ – РАБОТАЮ ТОЛЬКО ПО ПРЕДОПЛАТЕ. Просьба не писать тем, кто с этим не согласен. Я свое время ценю.
Схема такая -50 % предоплата-выполняю и высылаю половину работы. вторая часть оплаты -пишу следующую часть.Корректировки, согласно ТЗ, принимаю и выполняю бесплатно в течение 3-5 дней после передачи работы.
Любые изменения первоначальных требований к работе( изменение плана, практической части, ВНЕЗАПНОЕ ПОЯВЛЕНИЕ МЕТОДИЧКИ) или корректировки , высланные после указанного срока, выполняются платно ПРИ НАЛИЧИИ свободного времени.
Работы проверяю только на сайте антиплагиат ру. на связи круглосуточно [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
10 лет назад
Спасибо!
Ответный отзыв
+++++ всегда приятное сотрудничество
$20
10 баллов
10 лет назад
Ответный отзыв
+++++
$22
10 баллов
10 лет назад
спасибо за работу
Ответный отзыв
спасибо за сотрудничество
$30
10 баллов
11 лет назад
Спасибо за отличную работу!
Ответный отзыв
Спасибо,Елена!
$20
10 баллов
11 лет назад
Спасибо за отличную работу!
Ответный отзыв
Спасибо,ЕЛЕНА!
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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