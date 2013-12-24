nat-taniya

Наталья nat-taniya

 
47 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад

Образование -педагогическое (препод.англ.), высшее юридическое.

ВНИМАНИЕ – РАБОТАЮ ТОЛЬКО ПО ПРЕДОПЛАТЕ. Просьба не писать тем, кто с этим не согласен. Я свое время ценю.

Схема такая -50 % предоплата-выполняю и высылаю половину работы. вторая часть оплаты -пишу следующую часть.Корректировки, согласно ТЗ, принимаю и выполняю бесплатно в течение 3-5 дней после передачи работы.

Любые изменения первоначальных требований к работе( изменение плана, практической части, ВНЕЗАПНОЕ ПОЯВЛЕНИЕ МЕТОДИЧКИ) или корректировки , высланные после указанного срока, выполняются платно ПРИ НАЛИЧИИ свободного времени.

Работы проверяю только на сайте антиплагиат ру. на связи круглосуточно  [email protected]

Отзывы заказчиков

tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Курсовая по теологии
Спасибо!
+++++ всегда приятное сотрудничество
Ответный отзыв
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Курсовая по экономике
+
+++++
Ответный отзыв
galievre
Лена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$22
10 баллов
10 лет назад
Курсовая менеджмент
спасибо за работу
спасибо за сотрудничество
Ответный отзыв
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Курсовая по финансам
Спасибо за отличную работу!
Спасибо,Елена!
Ответный отзыв
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Реферат по истории
Спасибо за отличную работу!
Спасибо,ЕЛЕНА!
Ответный отзыв
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
50 отзывов(-2)
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