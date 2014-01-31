Курсовая работа "Значение налогового контроля в формировании доходов бюджетной системы РФ". Объем работ 35-45 листов при размере шрифта – 14 пт через 1,5 интервала. Теория Антиплагиат от 70% Срок 21 дек
Курсовая по финансам
Курсовая работа "Сущность и виды банковских вкладов (депозитов)"
Объем работ 35–45 листов при размере шрифта – 14 пт через 1,5 интервала.
Теория
Антиплагиат от 70%
Срок 21 дек
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