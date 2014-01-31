Курсовая по финансам

$30
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Завершен3 заявки172 просмотра

Курсовая работа "Сущность и виды банковских вкладов (депозитов)"

Объем работ 35–45 листов при размере шрифта – 14 пт через 1,5 интервала.

Теория

Антиплагиат от 70%

Срок 21 дек

11 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

nat-taniya
Наталья 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$30
3 дня
Спасибо за отличную работу!
Спасибо,Елена!

Заявки фрилансеров

nat-taniya
Наталья 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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