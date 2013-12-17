Дипломная работа по культуре

Необходимо написать дипломную работу на тему: "Деятельность учреждения дополнительного образования по формированию культуры досуга подростков".

План работы немного недоделан:

Глава 1. Теоретические аспекты формирования культуры досуга у подростков

1.1 Особенности организации культурно – досуговой деятельности в подростковом возрасте

1.2 Социально – психологические особенности подросткового возраста

1.3 Роль учреждений дополнительного образования в формировании культуры досуга подростка

Глава 2 Анализ организации культурно-досуговой деятельности во Дворце детского творчества (ДДТ) «У Вознесенского моста»

2.1 Организационная характеристика ДДТ «У Вознесенского моста»

2.2 Анализ трудового коллектива и контингента подростков, занимающихся во ДДТ

2.3 Формы организации досуга подростков во ДДТ «У Вознесенского моста

Глава 3 Предложения по совершенствованию организации культурно-досуговой деятельности подростков во ДДТ «У Вознесенского моста»

3.1 Методические рекомендации для педагогов дополнительного образования по формированию культуры досуга подростков

3.2………

3.3………

Объем работы около 80 страниц. Есть методические указания и рекомендации для 3 главы (практической части).

Также есть готовая курсовая работа, на основе которой нужно делать дипломную (по сути 1 и 2 почти готовы, нужно их отредактировать и привести к нормальному виду), самое важное - это третья глава. В третьей главе нужно предложить что-то новое, методическую разработку, какой-то проект, реализация которого улучшит работу ДДТ.

Срок сдачи работы 27.12.13. Но сначала необходимо согласовать план работы с заказчиком (можно редактировать).

Оригинальность не менее 60%.