Расчет экономического и социального эффекта

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Доработка дипломной работы. Необходимо рассчитать экономический и выявить социальный эффекты от внедрения предложений.

11 лет назад
Mariya015
Мария 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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