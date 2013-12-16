задание во вложении объем текстовой части 27-28 страниц+литра АП 70% срок 24.12
Курсовая работа
Тема: Жанровое стилевое своеобразие романа Диккенса "Повесть о двух городах".
План:
Раздел І:
- Оценки творчества Диккенса
- Место романа в его творческой деятельности
- Проблематика, жанр, стиль
Раздел ІІ:
Проблематика и жанрово-стилевое своеобразие
1. Проблема и система образа жанра
2. Особенности жанра и стилей
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