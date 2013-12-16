Курсовая работа

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Тема: Жанровое стилевое своеобразие романа Диккенса "Повесть о двух городах".

План:

Раздел І:

- Оценки творчества Диккенса

- Место романа в его творческой деятельности

- Проблематика, жанр, стиль

Раздел ІІ:

Проблематика и жанрово-стилевое своеобразие

1. Проблема и система образа жанра

2. Особенности жанра и стилей

11 лет назад
Mariya_2013
Игорь 
44 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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