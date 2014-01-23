Курсовая ТГП

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Завершен1 заявка99 просмотров

задание во вложении

объем текстовой части 27-28 страниц+литра

АП 70%

срок 24.12

11 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

oxi230284
Оксана 
41 год
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$40
7 дней
Отличный специалист, Оксана даже не нуждается в отзывах, так как и так все отлично )
Спасибо за сотрудничество, Елена. Все, как и всегда, на 10 баллов.

Заявки фрилансеров

oxi230284
Оксана 
41 год
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад