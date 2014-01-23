Курсовая работа по предмету "Теория и проэктирование компьтерных систем и сетей" . Вариант №28. Задания по курсовому проэкту во вложении. Работу необходимо сделать на украинском языке.
Курсовая ТГП
задание во вложении
объем текстовой части 27-28 страниц+литра
АП 70%
срок 24.12
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен11 лет назад
задание во вложении 70+список и приложения ап 70% план нужно согласовать сдача февраль (по главам)Завершен11 лет назад
- $33
25+список литературы АП 70% срок 25.12 1000 руб.Завершен11 лет назад
- $20
задание во вложении АП 65% СРОК 23.12 ОБЪЕМ 16 страниц+список литры+приложенияЗавершен11 лет назад
Суть работы в приложении. От вас стоимость и сроки.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Зем.право объем 70+ анти 77% план нужно утвердить срок до 15.01 по главам цена из расчета 1 уе./30 руб.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Дисциплина - методы и средства измерений,испытаний и контроля Тема курсовой - применение вычислительной техники в средствах измерений Требования к курсовой : Курсовая должна состоять из : • Пояснительная записка • Введение ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт11 лет назад
тема: Организация и развитие основных видов и форм коммерческой деятельности предприятий на отраслевом рынке 30 страниц. План работы в прикрепленном плане. Срок выполнения:неделя. Указывайте цену за всю работу.Завершен11 лет назад
Курсовая Трудовые правоотношения, 35 листов, оригинальность 70%, свежая литература, законы, план в прикрепл. файлеРефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт11 лет назад
тема: "Теоретич-ские аспекты реализа-ции стратегии организации" объем 15-25 листов срок 1 сутки (до 17 декабря 16:00 по московскому времени) АП от 70% пишите цену! :)Завершен11 лет назад