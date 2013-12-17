Нужно выполнить работу по экономике предприятия. Планирование деятельности торгового предприятия (связь с фин. и бух. отчетностью).
Реферат стратегич. планирование
тема: "Теоретич-ские аспекты реализа-ции стратегии организации"
объем 15-25 листов
срок 1 сутки (до 17 декабря 16:00 по московскому времени)
АП от 70%
пишите цену! :)
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