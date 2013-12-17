Реферат стратегич. планирование

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен2 заявки127 просмотров

тема: "Теоретич-ские аспекты реализа-ции стратегии организации"

объем 15-25 листов

срок 1 сутки (до 17 декабря 16:00 по московскому времени)

АП от 70%

пишите цену! :)

11 лет назад
gemkirill
Кирилл 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

tovkaleva
37 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$20
1 день
Все очень хорошо. Валентина выполнила задание в течение дня. Нареканий нет. Спасибо за работу!
Работать с Кириллом легко и приятно. Все доступно объяснил и мгновенно оплатил.

Заявки фрилансеров

tovkaleva
37 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад