Курсовая:Программа трудоустройства бывших военных

.Первая глава теория, вторая практика тоесть сделать в программе майкрософт офис проджект и по ходу делать скиншоты и вставлять их описывая процессы, Тема работы -Программа трудоустройства бывших военных . Эту программу нужно придумать и придумать шаги

на пример 1 шаг- список увольняющихся в отставку офицеров

2 шаг - какая у них вторая специальность чтобы после службы устроится на гражданскую профессию и что нибудь в этом роде придумать.

Есть образец этой работы - вышлю на мейл

Срок по договоренности