Оборудование видеостудии: вчера, сегодня, завтра (теория+ практика) Структура: Введение 1 Глава(3 подглавы: 1) что уже используется на сегоднешний день; 2) стандарты и сертификаты и т.д. используемые ...
Курсовая:Программа трудоустройства бывших военных
.Первая глава теория, вторая практика тоесть сделать в программе майкрософт офис проджект и по ходу делать скиншоты и вставлять их описывая процессы, Тема работы -Программа трудоустройства бывших военных . Эту программу нужно придумать и придумать шаги
на пример 1 шаг- список увольняющихся в отставку офицеров
2 шаг - какая у них вторая специальность чтобы после службы устроится на гражданскую профессию и что нибудь в этом роде придумать.
Есть образец этой работы - вышлю на мейл
Срок по договоренности
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