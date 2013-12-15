Курсовая:Программа трудоустройства бывших военных

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.Первая глава теория, вторая практика тоесть сделать в программе майкрософт офис проджект и по ходу делать скиншоты и вставлять их описывая процессы, Тема работы -Программа трудоустройства бывших военных . Эту программу нужно придумать и придумать шаги

на пример 1 шаг- список увольняющихся в отставку офицеров

2 шаг - какая у них вторая специальность чтобы после службы устроится на гражданскую профессию и что нибудь в этом роде придумать.

Есть образец этой работы - вышлю на мейл

Срок по договоренности

11 лет назад
VGTA
43 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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