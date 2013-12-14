Дипломная работа (Экономика)

$150
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Закрыт4 заявки155 просмотров

Тема: "Управление оборотным капиталом на предприятиях" (на прим. ОАО ...)

Объем: 65 - 70л.

Срок: до 25 декабря

Сдача по главам.

План не согласован.

Бюджет: 4500р. Оплата через Web Money, Яндекс-деньги или переводом на карту Сбербанка

Требования:

1. Уникальность текста от 80% и выше по шкале системы "Антиплагиат"

2. Проведение всех необходимых расчетов в рамках темы

3. Своевременность сдачи

11 лет назад
Power777
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7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров