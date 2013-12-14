Дипломная работа (Экономика)

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт4 заявки120 просмотров

Тема: "Организация работы коммерческих банков с физ. лицами на примере ..."

Объем: 60л.

Срок: до 1 января.

План согласован:

стандартно 3 главы - 1.Теория, 2.Анализ банка, 3. Мероприятия по совершенствованию.

Бюджет: 4000р. Оплата через Web Money, Яндекс-деньги или на карту Сбербанка.

Требования:

1. Уникальность текста от 80% и выше по шкале системы "Антиплагиат".

2. Должен быть проведен грамотный и полный анализ банка в рамках темы

3. Своевременность сдачи

11 лет назад
Power777
39 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров