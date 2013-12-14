Требуется написать курсовую по экономике. Тема "Разработка, анализ и оценка инвестиционных проектов". Объем 22 страницы, время выполнения 10 дней.
Дипломная работа (Экономика)
Тема: "Организация работы коммерческих банков с физ. лицами на примере ..."
Объем: 60л.
Срок: до 1 января.
План согласован:
стандартно 3 главы - 1.Теория, 2.Анализ банка, 3. Мероприятия по совершенствованию.
Бюджет: 4000р. Оплата через Web Money, Яндекс-деньги или на карту Сбербанка.
Требования:
1. Уникальность текста от 80% и выше по шкале системы "Антиплагиат".
2. Должен быть проведен грамотный и полный анализ банка в рамках темы
3. Своевременность сдачи
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