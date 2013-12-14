Переделывание курсовой

Нужно переделать малость курсовую, тема: Международные кредитные отношения ( на украинском языке), курсовая есть и заверена у преподавателя, только она написана более глобально, НУЖНО: добавить материал про Украину, какую роль она играет в Межд. Кредитных отношения и т.д. то есть нужно чуток переделать ( 2 пункта из 3 )...