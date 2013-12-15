Курсовой проект: Оборудование видеостудии

Оборудование видеостудии: вчера, сегодня, завтра (теория+ практика)

Структура:

Введение

1 Глава(3 подглавы: 1) что уже используется на сегоднешний день;

2) стандарты и сертификаты и т.д. используемые в России и Зарубежом по данной тематике;

3)требования при разработке программного продукта.)

2 Глава(проектирование и рассмотрение практической части из 3 подглав:

1)структура и содержание;

2)методические рекомендации по разработке;

3) этапы разработки, или инструменты)

Заключение(что было изучено в ходе разработки, предпологаемая область применения, какие цели достигнуты и решены, обосновать)

Список используемых источников

срок 4 дня