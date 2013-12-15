Тема:"применение приёма эвфемии в СМИ".Срок 2 недели.
Курсовой проект: Оборудование видеостудии
Оборудование видеостудии: вчера, сегодня, завтра (теория+ практика)
Структура:
Введение
1 Глава(3 подглавы: 1) что уже используется на сегоднешний день;
2) стандарты и сертификаты и т.д. используемые в России и Зарубежом по данной тематике;
3)требования при разработке программного продукта.)
2 Глава(проектирование и рассмотрение практической части из 3 подглав:
1)структура и содержание;
2)методические рекомендации по разработке;
3) этапы разработки, или инструменты)
Заключение(что было изучено в ходе разработки, предпологаемая область применения, какие цели достигнуты и решены, обосновать)
Список используемых источников
срок 4 дня
Заявки фрилансеров
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