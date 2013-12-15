Курсовой проект по ТММ

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Механизм долбежного станка.

Вариант вышю на мейл. Срок оговорим индивидуально

11 лет назад
VGTA
43 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров