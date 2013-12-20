Курсовая, АО как юрлицо

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Завершен2 заявки144 просмотра

тема: aкциoнepнoe o6щecтвo кaк юpидичecкoe лицo

30 страниц

теория и практика.

метода в приложении.

стоимость?

11 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

tovkaleva
37 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$34
3 дня
Валентина все сделала быстро и качественно. С Вами приятно работать, Валентина! Спасибо!
Спасибо за интересный заказ! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

tovkaleva
37 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад