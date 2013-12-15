Требуется выполнение курсовой по Теории машин и механизмов (ТММ). Вариант - 9, рисунок 9. Необходимо выполнить кинематический анализ, план скоростей, ускорений, также силовой анализ и рычаг Жуковского и т.д. Методичка - доступна ...
Реферат: "Товарные знаки, знаки обслуживания..."
Написать реферат по курсу Социально-правовая защита интеллектуальной собственности на тему "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименование мест происхождения товаров".
Реферат, написанный мной, прикреплён. Но он неправильный, вся работа должна быть выполнена на основе ГК.
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