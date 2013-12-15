Реферат: "Товарные знаки, знаки обслуживания..."

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Написать реферат по курсу Социально-правовая защита интеллектуальной собственности на тему "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименование мест происхождения товаров".

Реферат, написанный мной, прикреплён. Но он неправильный, вся работа должна быть выполнена на основе ГК.

11 лет назад
leored
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Был
6 лет назад
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