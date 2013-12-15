Дипломная работа.Графический дизайн: Ребрендинг

$1000
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Ищу фрилансера для выполнения дипломной работы на тему: Ребрендинг интернет магазина (существующего).

Дипломная работа должна состоять из двух частей:

1)теоретической части ( пояснительной записки 50-60 стр. А4)

2)проектно-графической части (дипломный проект,представленный на планшетах и макетах): разработка логотипа,фирменный блок, рекламная продукция,деловая документация,сувенирная продукция,навигация(поверхностно).

Сроки выполнения:

Работу необходимо доделать до середины февраля.

11 лет назад
AlexandrGOV
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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