Реферат экономика предприятия

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Завершен1 заявка191 просмотр

Нужно выполнить работу по экономике предприятия. Планирование деятельности торгового предприятия (связь с фин. и бух. отчетностью).

11 лет назад
ylunu
Юлия 
45 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

tovkaleva
37 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$12
4 дня
Сотрудничество прошло гладко, работа была сдана в срок надлежащего качества. Мои наилучшие рекомендации.
Юлия надежный заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

tovkaleva
37 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад