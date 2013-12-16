Написать два эссе по менеджменту

Заказчик совершенно адекватен в постановке задания, грамотно строит работу с исполнителем, почти всегда находится в режиме связи и порядочно подходит к вопросам своевременной оплаты по проекту. Учитывая специфику, связанную с написанием Эссе, Максим активно содействовал в написании его работы на протяжении всего проекта, выдавая отдельные уточнения. Рекомендую для постоянного сотрудничества.