Написать два эссе по менеджменту

$50
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Завершен1 заявка144 просмотра

Написать два эссе по менеджменту

Нужно написать два эссе по дисциплинам:

1. Современные экономические концепции. Раздел «Глобальный финансово-экономический кризис и современная экономическая теория», раздел «Кейнсианство и его современные разновидности» по предложенным статьям

2. Методология научных исследований

объём: по 3 стр. каждое, 14 шрифт, 1.5 интервал

11 лет назад
itsabiz
Максим 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

dronadmins
Алехин 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Андрей знает своё дело. Работа была выполнена качественно и очень быстро, учитывая её специфику.
Заказчик совершенно адекватен в постановке задания, грамотно строит работу с исполнителем, почти всегда находится в режиме связи и порядочно подходит к вопросам своевременной оплаты по проекту. Учитывая специфику, связанную с написанием Эссе, Максим активно содействовал в написании его работы на протяжении всего проекта, выдавая отдельные уточнения. Рекомендую для постоянного сотрудничества.

Заявки фрилансеров

dronadmins
Алехин 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад