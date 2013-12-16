Ищу фрилансера для выполнения дипломной работы на тему: Ребрендинг интернет магазина (существующего). Дипломная работа должна состоять из двух частей: 1)теоретической части ( пояснительной записки 50-60 стр. А4) 2)проектно-графической ...
Написать два эссе по менеджменту
Написать два эссе по менеджменту
Нужно написать два эссе по дисциплинам:
1. Современные экономические концепции. Раздел «Глобальный финансово-экономический кризис и современная экономическая теория», раздел «Кейнсианство и его современные разновидности» по предложенным статьям
2. Методология научных исследований
объём: по 3 стр. каждое, 14 шрифт, 1.5 интервал
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