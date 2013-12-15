Переработать курсовую по экономике

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Закрыт3 заявки140 просмотров

Всем привет. Есть бакаларовская работа (60 стр) на тему "Внешний долг и оценка его состояния"из нее нужно сделать курсовую объём 25–30 стр . По замечаниям научного руководителя + где то написать анализ. Возможно безопасная сделка. Уникальность текста.

Пишите свои сроки и цены.

11 лет назад
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Альберт 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

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