Курсовая работа

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Завершен1 заявка129 просмотров

Курсовая работа по предмету "Теория и проэктирование компьтерных систем и сетей" . Вариант №28. Задания по курсовому проэкту во вложении. Работу необходимо сделать на украинском языке.

11 лет назад
elninho
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

woland_2013
Сергей 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$50
12 дней
Спасибо за работу!
Спасибо за проект. сотрудничеством довольны!

Заявки фрилансеров

woland_2013
Сергей 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад