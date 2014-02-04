Курсовая

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Завершен2 заявки160 просмотров

тема: Организация и развитие основных видов и форм коммерческой деятельности предприятий на отраслевом рынке

30 страниц.

План работы в прикрепленном плане.

Срок выполнения:неделя.

Указывайте цену за всю работу.

11 лет назад
sergey388
Сергей 
34 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

tovkaleva
37 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$35
10 дней
Работа с Валентиной очень понравилась, работа написана качественно.Спасибо.
Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

tovkaleva
37 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад