Курсовая Трудовые правоотношения, 35 листов, оригинальность 70%, свежая литература, законы, план в прикрепл. файле
Курсовая
тема: Организация и развитие основных видов и форм коммерческой деятельности предприятий на отраслевом рынке
30 страниц.
План работы в прикрепленном плане.
Срок выполнения:неделя.
Указывайте цену за всю работу.
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