Методы и средства измерений,испытаний и контроля

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Дисциплина - методы и средства измерений,испытаний и контроля

Тема курсовой - применение вычислительной техники в средствах измерений

Требования к курсовой : Курсовая должна состоять из : • Пояснительная записка • Введение • 2х глав • Заключение • Список используемой литературы • Приложение (схемы)

Объем курсовой - 30-40 стр

11 лет назад
lenapr
Елена 
43 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров