Курсовая на тему :Операционный поток денежных средств. Влияние прибыли и амортизации на поток. Делать надо на конкретном ОАО, напишу все исполнителю. Срок 21 декабря.
Реферат стратегическое планирование
Предмет:стратегическое планирование. На примере любой фирмы.
что должно быть
"1 часть- краткая характеристика компании, описание ее миссии, методы и принципы реализации миссии., далее идет анализ внешней среды, который должен состоять из 4-х таблиц: РЕST-анализ, матрицы ранжирования угроз, матрицы ранжирования возможностей, матрицы взаимо влияющих факторов,
2 часть - анализ рабочей среды- модель 5 движущих сил Портера (анализ конкурентной силы компании)
3 часть - анализ внутренней среды- выделяешь сильные и слабые стороны компании, затем составляешь развернутый SWOT- анализ со всеми пересечениями
4часть пишешь про стратегии фирмы"
АП от 70%
Срок: 18 декабря 13:00 по москве
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