Реферат стратегическое планирование

Предмет:стратегическое планирование. На примере любой фирмы.

что должно быть

"1 часть- краткая характеристика компании, описание ее миссии, методы и принципы реализации миссии., далее идет анализ внешней среды, который должен состоять из 4-х таблиц: РЕST-анализ, матрицы ранжирования угроз, матрицы ранжирования возможностей, матрицы взаимо влияющих факторов,

2 часть - анализ рабочей среды- модель 5 движущих сил Портера (анализ конкурентной силы компании)

3 часть - анализ внутренней среды- выделяешь сильные и слабые стороны компании, затем составляешь развернутый SWOT- анализ со всеми пересечениями

4часть пишешь про стратегии фирмы"

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