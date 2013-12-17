Диплом по бухучету

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Закрыт1 заявка87 просмотров

на примере республики Молдова

задание во вложении

60 страниц+список литры, приложения по желанию

АП 70%

план нужно согласовать

срок до 05.02 по главам

оплата в рублях

11 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров