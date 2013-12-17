Здравствуйте. Нужно написать Магистерскую Диссертацию. Тема: Процессуальные особенности защиты интеллектуальной собственности в гражданском судопроизводстве. Объем: 80-83 стр. Уникальность от 75% по системе антиплагиат. ...
Диплом по бухучету
на примере республики Молдова
задание во вложении
60 страниц+список литры, приложения по желанию
АП 70%
план нужно согласовать
срок до 05.02 по главам
оплата в рублях
Заявки фрилансеров
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