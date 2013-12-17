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Курсовой проект
Тема работы: «Эскизное проектирование паровой турбины (цилиндра) К-1200-240 ЛМЗ»
Тип работы: Курсовая
Предмет: «ТУРБОМАШИНЫ АЭС»
Кол-во страниц и размер шрифта: 40
Необходимо сделать полный расчет турбины к-1200-240 ЛМЗ ( Ленинградский металлический завод) ЦВД ( цилиндр высокого давления ). Необходимо: нарисовать тепловую схему, hs диаграмму процесса расширения пара и сделать расчеты. Расчеты необходимо сделать по методичкам В.С.Рабенко В.А.Буданов \" Предварительный расчет паровой турбины\" . В.С. Рабенко \" проектирование проточный частей паровых турбин\" и Б.Э. Капелович \" тепловой расчет паровых турбин\". Так же необходимо выполнить 2 поперечных разреза данной турбины в автокаде или компасе.
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