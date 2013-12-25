Курсовая работа

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Тема работы: Автоматизация работы сметчика

Тип работы: Курсовая

Предмет: Проектирование Информационных систем

Срок сдачи работы: 25.12.2013

Кол-во страниц и размер шрифта: Times New Roman 14 шрифт, 70-80 страниц

Название ВУЗа и № Курса: Поволжский государственный технологический университет 5 курс

ВВЕДЕНИЕ

1. Аналитическая часть

1.1. Характеристика объекта автоматизации 1.2. Экономическая сущность задачи

1.3. Описание и анализ проблем предметной области (модель «как есть»)

1.3.1. Существующие в организации бизнес-процессы

1.3.2 Существующая в отделе ИТ-инфраструктура

1.3.3 Существующее в отделе техническое обеспечение

1.4 Анализ существующих ИТ-решений

2. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Цель и назначение создания АИС «Планирование поставок материальных ресурсов»

2.2. Общая характеристика решения задачи с учетом АИС

2.3 Основные технические решения

2.3.1 Решения по математическому обеспечению АИС

2.3.2 Требования к функциональному обеспечению АИС

Проектируемая информационная система должна поддерживать следующие основные функции:

2.3.3 Решения по информационному обеспечению АИС

2.3.4 Требования к программному обеспечению

2.3.5 Требования к техническому обеспечению

2.3.6 Решения по технологическому обеспечению

3 Расчет показателей эффективности проекта

3.1 Расчет бюджета проекта 72 3.2 Расчет эффективности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

11 лет назад
jrn2009
Марина 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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