Тема работы: «Эскизное проектирование паровой турбины (цилиндра) К-1200-240 ЛМЗ» Тип работы: Курсовая Предмет: «ТУРБОМАШИНЫ АЭС» Кол-во страниц и размер шрифта: 40 Необходимо сделать ...
Курсовая работа
Тема работы: Автоматизация работы сметчика
Тип работы: Курсовая
Предмет: Проектирование Информационных систем
Срок сдачи работы: 25.12.2013
Кол-во страниц и размер шрифта: Times New Roman 14 шрифт, 70-80 страниц
Название ВУЗа и № Курса: Поволжский государственный технологический университет 5 курс
ВВЕДЕНИЕ
1. Аналитическая часть
1.1. Характеристика объекта автоматизации 1.2. Экономическая сущность задачи
1.3. Описание и анализ проблем предметной области (модель «как есть»)
1.3.1. Существующие в организации бизнес-процессы
1.3.2 Существующая в отделе ИТ-инфраструктура
1.3.3 Существующее в отделе техническое обеспечение
1.4 Анализ существующих ИТ-решений
2. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Цель и назначение создания АИС «Планирование поставок материальных ресурсов»
2.2. Общая характеристика решения задачи с учетом АИС
2.3 Основные технические решения
2.3.1 Решения по математическому обеспечению АИС
2.3.2 Требования к функциональному обеспечению АИС
Проектируемая информационная система должна поддерживать следующие основные функции:
2.3.3 Решения по информационному обеспечению АИС
2.3.4 Требования к программному обеспечению
2.3.5 Требования к техническому обеспечению
2.3.6 Решения по технологическому обеспечению
3 Расчет показателей эффективности проекта
3.1 Расчет бюджета проекта 72 3.2 Расчет эффективности
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Заявки фрилансеров
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