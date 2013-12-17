Тема работы: Автоматизация работы сметчика Тип работы: Курсовая Предмет: Проектирование Информационных систем Срок сдачи работы: 25.12.2013 Кол-во страниц и размер шрифта: Times New ...
Магистерская Диссертация: Гражданский процесс
Здравствуйте.
Нужно написать Магистерскую Диссертацию.
Тема: Процессуальные особенности защиты интеллектуальной собственности в гражданском судопроизводстве.
Объем: 80-83 стр.
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