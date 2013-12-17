Магистерская Диссертация: Гражданский процесс

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Закрыт3 заявки135 просмотров

Здравствуйте.

Нужно написать Магистерскую Диссертацию.

Тема: Процессуальные особенности защиты интеллектуальной собственности в гражданском судопроизводстве.

Объем: 80-83 стр.

Уникальность от 75% по системе антиплагиат.

Интересует цена-срок.

Ждем ваших заявок.

11 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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