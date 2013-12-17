Курсовая финансовый менеджмент

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Закрыт1 заявка87 просмотров

Курсовая на тему :Операционный поток денежных средств. Влияние прибыли и амортизации на поток. Делать надо на конкретном ОАО, напишу все исполнителю.

Срок 21 декабря.

11 лет назад
gadla
51 год
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

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