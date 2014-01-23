Курсовая Финансы

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен3 заявки119 просмотров

Необходимо написать курсовую по теме: госдолг и методы управления им.

Объем 25 стр. Срок 19 декабря. Оригинальность не менее 70%

11 лет назад
gadla
51 год
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Pobeda1287
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$35
2 дня
Спасибо за работу. Все выполнено отлично.
Галина, спасибо за интересный проект! Было приятно с Вами сотрудничать.

Заявки фрилансеров

Pobeda1287
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад