Работа по экологии (5874)

Тема: Перечень мероприятий по охране окружающей среды мобильных агрегатов энергоснабжения промплощадки ПСОУ (г. Сочи)

Объем - 30 стр.

Срок - 24.12.13

Необходимо изготовить часть дипломной работы, состоящую из 2 глав (вкратце).

Работу необходимо выполнить по материалу, предоставленному преподавателем. Это часть технического документа.Из него необходимо взять сам текст, адаптировав его под формат курсовой, избегая информации, не относящейся к экологии и написать подобие "начала дипломной работы". Это необходимо сделать до нового года, для демонстрации преподавателю.

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