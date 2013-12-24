Нужно написать быстро дипломную работу по теме учет и аудит расчетов Кто может сделать пишите, я вышлю более точную тему
Работа по экологии (5874)
Тема: Перечень мероприятий по охране окружающей среды мобильных агрегатов энергоснабжения промплощадки ПСОУ (г. Сочи)
Объем - 30 стр.
Срок - 24.12.13
Необходимо изготовить часть дипломной работы, состоящую из 2 глав (вкратце).
Работу необходимо выполнить по материалу, предоставленному преподавателем. Это часть технического документа.Из него необходимо взять сам текст, адаптировав его под формат курсовой, избегая информации, не относящейся к экологии и написать подобие "начала дипломной работы". Это необходимо сделать до нового года, для демонстрации преподавателю.
К сожалению сам файл, который содержит всю информацию, загрузить в эту форму не удалось. Могу выслать на любой адрес.
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