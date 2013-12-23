Курсовая прикладная механика

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Завершен1 заявка110 просмотров

Нужно выполнить курсовую работу по прикладной механике. Техническое задание вышлем заинтересованным.

11 лет назад
ylunu
Юлия 
45 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Coxswain
Вадим 
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$10
3 дня
Вадим очень ответственный исполнитель, работы выполняет качественно, в срок. Рекомендую!
Я очень доволен нашим сотрудничеством с Юлией. Работать с Юлией очень приятно, всегда можно оперативно обсудить все детали заказа. Замечательный заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Coxswain
Вадим 
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад