Диплом МБА Управление стоимостью компании

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Завершен1 заявка107 просмотров

Здравствуйте!

Тема - Оценка стоимости IT компаний

Объем 60 стр.

Срок 14 января.

Стоимость?

11 лет назад
swetilo
Ирина 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

avt0r
50 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$190
27 дней
Отлично!
Отличное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

avt0r
50 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад