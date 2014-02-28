Дипломная работа

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен7 заявок112 просмотров

Психологическая коррекция страхов детей дошкольного возраста посредством игротерапии

Срок выполнения: месяц

Уникальность 85% по программе etxt.ru/antiplagiat/

11 лет назад
diplomstu
Руслан 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Zum
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$250
30 дней
Огромное спасибо за выполненную работу. Наталья справилась с заданием на профессиональном уровне. Работа была выполнена в срок и без замечаний. Буду в будущем сотрудничать. Еще раз благодарю!
Спасибо!

Заявки фрилансеров

Zum
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад