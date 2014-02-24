Дипломная работа

Необходимо написать дипломную работу на тему: "Совершенствование управления образовательным процессом учреждения на примере ГБОУ СПО "Чайковский техникум промышленных технологий и управления".

Объем работы максимум 60 страниц. Оригинальность достаточно 50%. Информацию всю предоставлю, устав и все данные, которые нужны будут. План работы в приложении. Срок сдачи 26 января 2014 года.