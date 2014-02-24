Дипломная работа

$100
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Завершен4 заявки147 просмотров

Необходимо написать дипломную работу на тему: "Совершенствование управления образовательным процессом учреждения на примере ГБОУ СПО "Чайковский техникум промышленных технологий и управления".

Объем работы максимум 60 страниц. Оригинальность достаточно 50%. Информацию всю предоставлю, устав и все данные, которые нужны будут. План работы в приложении. Срок сдачи 26 января 2014 года.

11 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$100
10 дней
Временный отзыв, еще работаем над проектом.

Заявки фрилансеров

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад