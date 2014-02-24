Необходимо написать дипломную работу на тему: "Деятельность учреждения дополнительного образования по формированию культуры досуга подростков". План работы немного недоделан: Глава 1. Теоретические аспекты формирования культуры досуга у подростков 1.1 ...
Дипломная работа
Необходимо написать дипломную работу на тему: "Совершенствование управления образовательным процессом учреждения на примере ГБОУ СПО "Чайковский техникум промышленных технологий и управления".
Объем работы максимум 60 страниц. Оригинальность достаточно 50%. Информацию всю предоставлю, устав и все данные, которые нужны будут. План работы в приложении. Срок сдачи 26 января 2014 года.
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