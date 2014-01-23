Техническая курсовая (расчет котла)

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Завершен1 заявка94 просмотра

предмет-Теплогенерирующие установки

Объем: 25 страниц записки с расчетами + два листа А1

срок 28.12

11 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Viktoriya84
Виктория 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$55
7 дней
Отличный специалист, который очень хорошо разбирается в теме. Мои рекомендации, Виктория отличный автор
С Еленой очень приятно работать!Четко поставит задачу, всегда на связи, ответит на все вопросы оперативно!Вежлива и компетентна.Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Viktoriya84
Виктория 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад