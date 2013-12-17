Психологическая коррекция страхов детей дошкольного возраста посредством игротерапии Срок выполнения: месяц Уникальность 85% по программе etxt.ru/antiplagiat/
Диплом по педагогике.
Тема диплома "Особенности организации образовательного процесса при различных стилях взаимодействия воспитателя с детьми"
КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ (ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ...)АВТОРЫ(САМКОВА И.А. и Клопотова Е.Е+методика автор Маралов В.Г."
Есть план и методика Маралова В.Г.
Задание к практической части:
Особенности организации образовательного процесса при различных стилях взаимодействия воспитателя с детьми (по карте наблюдения за организованной образовательной деятельностью воспитателя с детьми, пронаблюдаете по ней около 10 педагогов, их занятий; потом этих же педагогов обследуете на предмет выявления их стиля взаимодействия с детьми (В.Г. Маралов, далее сравните результаты по двум методикам, посмотрите, какие есть особенности организации образовательной деятельности у воспитателей с разным стилем общения с детьми). там стоят баллы, их нужно посчитать.
Можно общий балл по карте вывести, можно отдельно еще по параметрам.
По общему баллу надо посмотреть, сколько процентов испытуемых получили высокий уровень, сколько- средний, сколько – низкий
Объём: 25 стр.
До 5 утра СТРОГО
Задача не сложная для того, кто разбирается в педагогике
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