nitrida

Вайзер nitrida

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Диплом по педагогике.

    $100

    Тема диплома "Особенности организации образовательного процесса при различных стилях взаимодействия воспитателя с детьми" КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ (ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ...)АВТОРЫ(САМКОВА И.А. и Клопотова Е.Е+методика автор Маралов В.Г." Есть план и методика Маралова В.Г. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • 2 курсовые

    $60

    1.Тема: "Модернизация и функционально-стоймостной анализ корзины сцепления авт-ля класса М-1" (можно взять не корзину а что-то другое,но именно связанное со сцеплением,и желательно на примере конкретного автомобиля) 2.Тема:"Тормозная система автомобиля 4на4 до ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Курсовая работа

    $100

    3 этажный 2 секционный жилой дом (с пояснительной запиской), требования по СНИПам Сроки: до вечера 14 декабря нужно представить нечто похожее, доработать можно будет позже. Оплата по факту яндекс-деньги ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Эссе

    $10

    Тема: "возможности и технологии использования данных психологии в рекламной деятельности" Сроки: до 12 декабря СТРОГО 20 страниц Антиплагиат: 75% Оплата по ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад