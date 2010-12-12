1.Тема: "Модернизация и функционально-стоймостной анализ корзины сцепления авт-ля класса М-1" (можно взять не корзину а что-то другое,но именно связанное со сцеплением,и желательно на примере конкретного автомобиля) 2.Тема:"Тормозная система автомобиля 4на4 до ...