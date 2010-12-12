Тема диплома "Особенности организации образовательного процесса при различных стилях взаимодействия воспитателя с детьми" КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ (ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ...)АВТОРЫ(САМКОВА И.А. и Клопотова Е.Е+методика автор Маралов В.Г." Есть план и методика Маралова В.Г. ...
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Тема: "возможности и технологии использования данных психологии в рекламной деятельности" Сроки: до 12 декабря СТРОГО 20 страниц Антиплагиат: 75% Оплата по ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад