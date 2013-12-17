Курсовая по экономике

Имеется теоретическая курсовая работа по теме "Совершенная конкуренция и ее эффективность". Работу отправлю потенциальному исполнителю. Антиплагиат сейчас 48%, в итоге он не должен стать меньше

Нужно немного переделать.

В итоге должно быть 3 главы. Суть, современное состояния процесса, перспективы и задачи. Исключить учебный материал, нужна аналитика рассуждения о тенденция процесса.

Сейчас:

Введение 1

1. Конкуренция в экономике 5

2. Виды конкуренции 7

3. Совершенная конкуренция 12

4. Равновесие фирмы в условиях совершенной конкуренции 14

5. Apple убивает рынок совершенной конкуренции 25

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 28

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 29