Курсовая по налогообложению

$30
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Завершен2 заявки91 просмотр

Курсовая работа "Значение налогового контроля в формировании доходов бюджетной системы РФ".

Объем работ 35-45 листов при размере шрифта – 14 пт через 1,5 интервала.

Теория

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Срок 21 дек

11 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

tovkaleva
37 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$35
3 дня
Спасибо за отличную работу!
Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

tovkaleva
37 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад