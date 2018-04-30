Производственная практика (журналистика)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка158 просмотров
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МНе нужен человек,  который сможет проставить мне практику (человек с печатью и правом подписи договора)

Будь то радио, журнал, газета (ЛЮБЫЕ)

6 лет назад
molostovam
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад