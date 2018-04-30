Задание по финансовому анализу

ДИСЦИПЛИНА * Нефтегазовое дело ТЕМА РАБОТЫ * Анализ существующей системы пожарной безопасности на УППН "Павловка". Применение новых систем пожаротушения резервуаров. КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 65 ШРИФТ * Times New Roman 14 ...
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Необходимо скачать: Бухгалтерский баланс любой реальной фирмы за 2 года и отчеты о прибыли и убытке (за 2 года).
По методичке посчитать все коэффициенты( около 40) и написать к каждому вывод.
Вывод должен быть подробным (что влияет на показатель и как его повысить).
Ссылка на методичку на Яндекс.Диск https://yadi.sk/d/vSZBfLUs3UyzAR
Шрифт TimesNew Roman 14, интервал 1,5.
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