Задание по финансовому анализу

Необходимо скачать: Бухгалтерский баланс любой реальной фирмы за 2 года и отчеты о прибыли и убытке (за 2 года).

По методичке посчитать все коэффициенты( около 40) и написать к каждому вывод.

Вывод должен быть подробным (что влияет на показатель и как его повысить).

Ссылка на методичку на Яндекс.Диск https://yadi.sk/d/vSZBfLUs3UyzAR

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