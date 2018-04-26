Помогите вырезать 3 детские фотографии из фона!

Обработка фотографийЗакрыт18 заявок302 просмотра
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Друзья! Прошу помочь качественно вырезать из фона 2 детские фотографии со сложными пушистыми волосами! Задание - максимально оставить тонкие пушистые волоски, особенно внутри хвостиков у щёк и шеи! Заранее спасибо!

6 лет назад
BunnyJuls
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад