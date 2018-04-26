Помогите вырезать 3 детские фотографии из фона!

Вырезка, вставка в шаблон, цветокоррекция.
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Друзья! Прошу помочь качественно вырезать из фона 2 детские фотографии со сложными пушистыми волосами! Задание - максимально оставить тонкие пушистые волоски, особенно внутри хвостиков у щёк и шеи! Заранее спасибо!
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