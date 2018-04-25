Обработать 42 фото ТЗ в прикреплении
Нужно соединить верх и низ разных фото (фигуры людей и статуй)
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Нужно соединить верх и низ разных фото (фигуры людей и статуй)
прикрепил свой ужасный пример, но по сути то что нужно, только низ должен быть того же материала что и статуя, плюс эти статуи будут вместо титанов-колонн поэтому на трех из них руки должны быть подняты вверх как будто держат небосвод, Всего пять штук, низ у всех различные экстремальные трюки на скейте. роликах итд,
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