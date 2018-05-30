Улучшить качество оттиска печати и сделать прозрачный фон

Обработка фотографийЗавершен23 заявки335 просмотров
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Срочно есть оттиск печати, нужно чуток его улучшить (сделать более читабельным и четким, убрать мусор) и 1 файл на белом фоне второй с прозрачным фоном

6 лет назад
alix
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
bobrov81
Наталья 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
$1
1 день
супер
Все ок