Вырезать оборудование из серии изображений

Обработка фотографийЗакрыт51 заявка493 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо обработать (обрезать) серию фотографии. 20-25 шт.

Есть как простые так и сложные элементы.

Образец в приложении.

Требования

  • Обрезка должна быть ручной и достаточно точной, не допускаются рваные и растушеванные края изображения
  • В некоторых местах будет необходимо устранить мелкие дефекты
  • На выходе необходимо предоставить PSD и PNG файлы
6 лет назад
bernex
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад