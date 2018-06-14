Необходимо сделать цветокоррекцую для ~50 фотографий вебсайта. Вот пример одной из такой фотографии: http://yapx.ru/v/BP5L2 (Жмите "HTML и BB код" чтобы скачать полное изображение).

Если вас интересует задание, пожалуйста в комментарии напишите цену за 50 фотографий и сбросьте в ЛС эту фотографию с проделанной цветокорекцией, как вы ее видите и считаете правильно. Залейте свой вариант пожалуйста на Япикс (он не сжимает качества изображения) и скиньте ссылку.

Отбирать исполнителя буду примерно таким способом: http://yapx.ru/v/BP22E

Текущие работы: http://yapx.ru/v/BQSqV

Оплата только: ЯД, Qiwi, Payeer (с вебмани не работую).