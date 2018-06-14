Добрый день! Мне необходимо разместить на фотографию логотип и адреса филиалов предприятия на тент грузовика. Желательно убрать другие логотипы и номерные знаки.
Необходимо сделать цветокоррекцую для ~50 фотографий.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать цветокоррекцую для ~50 фотографий вебсайта. Вот пример одной из такой фотографии: http://yapx.ru/v/BP5L2 (Жмите "HTML и BB код" чтобы скачать полное изображение).
Если вас интересует задание, пожалуйста в комментарии напишите цену за 50 фотографий и сбросьте в ЛС эту фотографию с проделанной цветокорекцией, как вы ее видите и считаете правильно. Залейте свой вариант пожалуйста на Япикс (он не сжимает качества изображения) и скиньте ссылку.
Отбирать исполнителя буду примерно таким способом: http://yapx.ru/v/BP22E
Текущие работы: http://yapx.ru/v/BQSqV
Оплата только: ЯД, Qiwi, Payeer (с вебмани не работую).
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