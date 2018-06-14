Необходимо сделать цветокоррекцую для ~50 фотографий.

Обработка фотографийЗавершен22 заявки725 просмотров
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Необходимо сделать цветокоррекцую для ~50 фотографий вебсайта. Вот пример одной из такой фотографии: http://yapx.ru/v/BP5L2 (Жмите "HTML и BB код" чтобы скачать полное изображение).

Если вас интересует задание, пожалуйста в комментарии напишите цену за 50 фотографий и сбросьте в ЛС эту фотографию с проделанной цветокорекцией, как вы ее видите и считаете правильно. Залейте свой вариант пожалуйста на Япикс (он не сжимает качества изображения) и скиньте ссылку.

Отбирать исполнителя буду примерно таким способом: http://yapx.ru/v/BP22E

Текущие работы: http://yapx.ru/v/BQSqV

Оплата только: ЯД, Qiwi, Payeer (с вебмани не работую).

6 лет назад
Iphone5s
Дмитрий 
35 летЛатвия
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Denis-Tretiak
Денис 
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$1
1 день
Была задача «сделать цвето-корекцию для 50 фотографий». Исполнители прислали свои пробные варианты. Все работы выложены здесь: http://yapx.ru/v/BQSqV - выбрал работу номер 17, Дениса. Мне кажется у него единственного получилось прочувствовать атмосферу фотографии и сделать как нужно. Оч талантливо. Рекомендую!
Рекомендую работу с Дмитрием! Очень приятно контактировать с данным заказчиком, вежливо и грамотно ставит перед тобой задачу, никакого дискомфорта вообще не чувствуется. Нравится работать с такими людьми! С удовольствием буду готов работать с данным заказчиком снова!