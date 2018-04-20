Denis-Tretiak

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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
7 лет назад
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Была задача «сделать цвето-корекцию для 50 фотографий». Исполнители прислали свои пробные варианты. Все работы выложены здесь: http://yapx.ru/v/BQSqV - выбрал работу номер 17, Дениса. Мне кажется у него единственного получилось прочувствовать атмосферу фотографии и сделать как нужно. Оч талантливо. Рекомендую!
Ответный отзыв
Рекомендую работу с Дмитрием! Очень приятно контактировать с данным заказчиком, вежливо и грамотно ставит перед тобой задачу, никакого дискомфорта вообще не чувствуется. Нравится работать с такими людьми! С удовольствием буду готов работать с данным заказчиком снова!
$3
10 баллов
7 лет назад
Это лучший специалист. Уверяю вас, Я создал задание, и попросил всех желающих выполнить заказа, прислать мне тестовую работу на одном примере, это человек сделал лучше всех, даже лучше тех, у кого было 100 крутых отзывов. Так что уверенностью обращайтесь. Будете довольны. Мне прислали 30 тестовых работ, но этот человек сделал лучше всех, и я отдал ему всю работу. Сделано круто. Советую всем. НА отлично знает Photoshop. Не стоит боятся новеньких. +++++
Ответный отзыв
Очень приятно работать с данным заказчиком! Рекомендую.