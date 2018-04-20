Denis-Tretiak

Это лучший специалист. Уверяю вас, Я создал задание, и попросил всех желающих выполнить заказа, прислать мне тестовую работу на одном примере, это человек сделал лучше всех, даже лучше тех, у кого было 100 крутых отзывов. Так что уверенностью обращайтесь. Будете довольны. Мне прислали 30 тестовых работ, но этот человек сделал лучше всех, и я отдал ему всю работу. Сделано круто. Советую всем. НА отлично знает Photoshop. Не стоит боятся новеньких. +++++