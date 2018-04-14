Монтаж рентгеновских снимков

Требуется отфотошопить несколько фотографий для размещения в шапке сайта, предложения с ценой.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемый фотошопер!)
Задание в тз!
Дедлайн изменил с 18 часов до 00 часов
Спрашивайте,если не понятно.
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